Artan maliyetler evlilik hayali kuran gençleri düşündürürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dikkat çeken bir hamle geldi. "Evlilik Desteği Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi çiftlere gelinlik, damatlık ve abiye yardımının yanı sıra artık ev tekstili ürünleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

TİTİZLİKLE SEÇİLİP ULAŞTIRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde sürdürülen proje, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile yapılan protokol sayesinde hayata geçiriliyor. Bağış yoluyla temin edilen sıfır veya az kullanılmış gelinlik ve damatlıklar, uzman bir ekip tarafından titizlikle seçilerek ihtiyaç sahibi çiftlere ulaştırılıyor.

Projenin en yeni ve dikkat çeken tarafı, destek paketine ev tekstili ürünlerinin de eklenmiş olması. Yeni bir yuva kurarken en büyük harcama kalemlerinden biri olan nevresim, havlu ve benzeri ev tekstili ürünleri, artık belediyenin destek merkezlerinden ücretsiz temin edilebiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeden yararlanmak için belirli kriterler bulunuyor:

SYTS Kaydı: Başvuru sahiplerinin Sosyal Yardım Takip Sistemi’nde (SYTS) ihtiyaç sahibi olarak kayıtlı olması veya başvuru esnasında bu kriterlere uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Başvuru Kanalları: Çiftler, başvurularını dijital ortamda bizvariz.izmir.bel.tr web sitesi üzerinden veya şehrin çeşitli noktalarındaki "Dayanışma ve Danışma Noktaları"ndan yapabiliyor.

Değerlendirme Süreci: Yapılan başvurular sosyal hizmet uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra, onay alan çiftler Gürçeşme’deki merkeze davet edilerek ürünlerini seçebiliyor.

GÜRÇEŞME'DE ÖZEL BİR MERKEZ KURULDU

Desteklerin daha organize sunulabilmesi için Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası’nın hemen yanında özel bir Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi faaliyete geçti. Burada çiftler, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi zevklerine uygun modelleri deneyerek seçme şansına sahip oluyor.

Yetkililerden Çağrı: Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Sultan Tut, hizmet ağının genişlediğini belirterek, evlilik aşamasında maddi zorluk yaşayan tüm İzmirlileri başvuruda bulunmaya davet etti.