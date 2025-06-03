Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, 1928 yılında Bursa Belediyesi adına tescil edilen tarihi belediye binasını geri istedi.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, 97 yıldır belediyenin kullandığı bina için, “Kültür varlığı ve bize aittir” iddiasında bulundu. Belediyenin yılda 1 milyon 440 bin lira kira ödemesini ya da tahliye edilerek binanın kendilerine devrini istedi.

“DERTLERİ RANT”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu “AKP, Bursa’da yerel seçimi kaybedince binaya çökmek istiyor. Dertleri belediyenin tescilli binasını alıp rant zinciri yapmak. Vakıflar, Bursalının öz malına çökmeye yelteniyor” diyerek, şunları söyledi:

“31 Mart yerel seçimlerinden sonra Vakıflar Bölge Müdürü aniden ‘Bu bina kültür varlığı ve bize aittir’ dedi. Derdiniz kamu mallarını rant zincirine dönüştürmek mi?”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, “Belediye AKP’deyken sesi çıkmayanlar, CHP’ye geçince kira istiyor. Milletin malına el koymak siyasi rövanştır” tepkisini gösterdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise binanın 2013’te, tarihî belgeler doğrultusunda tapuya tescil edildiğini savundu.