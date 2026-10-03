Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle eşiyle birlikte manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya, 5 aylık süreçte 2 milyar TL'yi aşan kazanç sağladığı yönündeki iddiaların ardından AKP'deki tüm görevlerinden istifa etti.

Gazeteci Yiğit Uzun ise Kaya ve ailesinin üzerine kayıtlı gayrimenkullere ilişkin tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan belgelerde, aile adına kayıtlı yüksek değerli taşınmazlar yer aldığı iddia edildi.

İBB'de işe girdiği gün, maddi durumu yeterli olmadığı gerekçesiyle 85 bin 791 dolar ve 20 bin 289 lira değerinde 'burs kazanarak' yurt dışında okumaya giden Kaya'nın ve ailesinin tapuları şu şekilde:

1 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın annesi Hatice Sayan'ın üzerine Tekirdağ Süleymanpaşa Köseilyas’ta 66.400 m² büyüklüğünde 5 farklı arazi bulunuyor. Arazilerin toplam değeri 250 milyon TL ila 300 milyon TL arasında.

2 - Anne Hatice Sayan'ın üzerine İstanbul Büyükçekmece'de Alkent 2000 villa sitesinde lüks bir villa bulunuyor. Bu villanın tapusu Kaya'nın bakan olduğu 2018 yılında alınırken, sitedeki villaların fiyatı 150 milyon TL ila 300 milyon TL arasında değişmekte.

3 - Anne Hatice Sayan'ın Tekirdağ Yenice'de 171 bin m² büyüklüğünde iki arazisi daha var. Bu arazilerin değeri de 80 ila 120 milyon TL arasında değişmekte.

4 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın ağabeyi EPDK üyesi Ömer Fatih Sayan’ın Kadıköy Four Winds Park Residence’da lüks bir dairesi, Pendik Omega Yeşiltepe Villaları’nda ise lüks bir villası bulunmakta. İki taşınmazın toplam değeri 130 milyon TL'yi buluyor. Ağabey Sayan, her iki taşınmazı da kardeşinin bakan olduğu 2018 yılında satın aldı.

5 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın küçük kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın ise Büyükçekmece Türkoba’da havuzlu bir dubleks villası, Alibeyköy'de ise bir dairesi bulunuyor. Her iki taşınmaz da Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlıktan ayrılmasından kısa süre sonra satın alınmış.

6 - Anne Hatice Sayan'ın tüm bu taşınmazlara ek olarak İstanbul'da 4 dairesi ve 2022’de kurduğu 'Hayat Var Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ' adlı bir şirketi bulunmakta.



BURS İMAMOĞLU DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKTI

Sayan Kaya, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği 2008 yılında İBB iştiraki İSBAK'ta mühendis olarak işe alındı. Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan incelemeye göre, Sayan Kaya’nın New York'taki yüksek lisans için burs talebi de uygun görüldü ve sözleşme imzalandı. Kaya işe girdikten çok kısa süre sonra, 12 Ocak 2009'da ABD'ye gitti. Kaya'ya burs olarak 85 bin 791 dolar ve 20 bin 289 lira ödeme yapıldığı belirlendi.