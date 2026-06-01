Almanya’nın Saksonya eyaletinde, sahibi bilinmeyen ve çayırın ortasında bulunan 10 adet mühürlü altın külçesinin altı aylık yasal bekleme süresi doldu.

Geçtiğimiz ekim ayında, Dresden'in güneyindeki sakin bir Sakson kasabası olan Bannewitz'de rutin bir gün yaşanıyordu. Belediye (ve atıksu arıtma) çalışanı, bir yağmur suyu toplama havzasının yakınında çim biçerken, yeni kesilmiş çimlerin arasında parıldayan bir şeyler fark etti.

İşçi, çimlerin arasına yelpaze şeklinde saçılmış, özel ambalajlarında mühürlü 8 adet küçük paket buldu.

Olay yerine gelen kamu düzeni ofisi ekipleri, çevrede yaptıkları aramada 2 paket daha ortaya çıkardı.

Toplamda 10 adet olan ve her biri yaklaşık 28 gram ağırlığındaki bu altın külçelerinin piyasa değerinin 40.000 euro olduğu belirlendi.

Dağılım şekli polisi alarma geçirdi

Külçelerin çayırın ortasında yelpaze şeklinde saçılmış olması, en başından beri soru işaretleri uyandırdı. Bu dağınık düzen, altınların hareket halindeki bir araçtan fırlatılmış olabileceği ihtimalini doğurdu.

Kolluk kuvvetleri, altının bir polis takibi, hırsızlık veya başka bir suç örgütüyle bağlantılı olup olmadığını derinlemesine araştırdı, ancak Dresden'deki polis delil odasında muhafaza edilen külçelerin, herhangi bir suç faaliyetiyle bağdaşan hiçbir izine rastlanmadı.

"Cebimden düştü" diyen de oldu, "Dron Kargosu" diyen de...

Alman medeni hukukuna (Fundrecht) göre, bu ölçekte kayıp bir mülkün asıl sahibine, hak iddiasında bulunması için tam 6 ay süre tanınır.

Bannewitz altını için bu yasal süre 17 Nisan 2026 tarihinde sona erdi.

Belediye Başkanı Heiko Wersig’in açıklamalarına göre, bu süre zarfında kasabaya 12 ila 15 arasında asılsız başvuru geldi. İşte o ilginç iddialardan bazıları:

Bir kişi, külçelerin yürüyüş yaparken cebinden düştüğünü iddia etti.

Bir diğeri, altınların arızalanıp bölgeye düşen bir insansız hava aracının (dron) gizli kargosu olduğunu savundu.

Yerel bir sakin ise belediye başkanına bir fırında yaklaşarak, bu altınların büyükannesini dolandıran bir çetenin işi olabileceğini söyledi.

Makbuzu olmayan kanıtlayamadı

Araştırmacılar, mühürlü ambalajların üzerindeki seri numaralarını ve üretici bilgilerini takip ederek satın alma kayıtlarına ulaşmaya çalıştı ancak net bir isim tespit edilemedi. Bu yüzden belediye, başvuran kişilerden bu seri numaralarıyla eşleşen satın alma makbuzlarını talep etti. Hiç kimse makbuz ibraz edemeyince tüm iddialar boşa çıktı.

Altınlar toplu hizmet edecek

Yasal sürenin dolmasıyla birlikte, 40.000 euro değerindeki altınlar artık resmen Bannewitz belediyesinin mülkiyetine geçti. Belediye Başkanı Wersig, "Bana ait olmayan hiçbir şeyi saklamak istemiyorum" diyerek bu gelirin yerel sivil toplum kuruluşlarına ve topluluk örgütlerine dağıtılacağını duyurdu.

Mecliste görüşülen ilk öneri, 10 topluluk örgütünün her birine birer külçe altın verilmesi ve organizasyonların bu külçeleri ister satıp ister saklaması yönündeydi. Belediye meclisi, önümüzdeki haftalarda bu paranın kasaba yararına tam olarak nasıl bölüştürüleceğine dair son kararını verecek.