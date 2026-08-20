Adıyaman'da belediye çalışanları arasında yaşanan trafik kazası, silahlı kavgaya dönüştü.
Olay, Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda meydana geldi. İki belediye çalışanı arasında trafik kazası nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede şiddet sınırını aştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya evrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
"ADİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Adıyaman Belediyesi, konuyla ilgili X platformunda yaptığı açıklamada, olayın trafik kazası sonrası yaşandığını vurguladı. Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.