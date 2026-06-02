Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile beraberindeki bazı belediye meclis üyelerinin AKP’ye katılmasının ardından gerçekleştirilen ilk belediye meclisi toplantısında tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Gökhan Günal’ın yönettiği toplantıda CHP grubu ile belediye yönetimi arasında yaşanan gerilim, meclis salonundan belediye binası önüne kadar taşındı.

KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ

Meclis oturumunda söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Kemal Demirkırkan, CHP listelerinden seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerinin parti değiştirmesini eleştirmek istedi. Kendilerine oy veren yaklaşık 68 bin yurttaşın iradesini savunmak amacıyla konuştuğunu belirten Demirkırkan’ın sözleri, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Gökhan Günal tarafından kesildi. CHP’den istifa eden Günal, Demirkırkan’a hitaben, “Burada bulunmayan başkan üzerinden kendi siyasi PR çalışmanıza müsaade etmeyeceğim. Aşağı inin, basın toplantınızı orada yaparsınız” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine tepki gösteren Demirkırkan ise, “Konuşmamıza izin verilmiyor. CHP’den ayrıldığınız iyi olmuş, doğru yerdesiniz” diyerek meclis salonunu terk etti.

KORİDORDA KÜFÜR VE ARBEDE İDDİASI

Meclis toplantısına verilen ara sırasında gerginlik bu kez koridorlara taşındı. CHP’li Kemal Demirkırkan ile Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kayınbiraderi Süleyman Köksal arasında tartışma yaşandı.

Demirkırkan, Süleyman Köksal’ın kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürerek güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. “Şikayetçiyim, alın şunu, küfür ediyor” diye bağıran Demirkırkan ile Köksal’ın çevresinde kısa süreli arbede yaşandı. Olayın büyümesi, zabıta ekipleri, korumalar ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle önlendi.

WHATSAPP MESAJLARI ÜZERİNDEN YENİ TARTIŞMA

Toplantıda bir diğer gerilim başlığı ise “tehdit” iddiası oldu. Meclis Başkanvekili Gökhan Günal’ın, Demirkırkan’ın kendisini WhatsApp üzerinden tehdit ettiğini öne sürmesi üzerine CHP’li meclis üyesi belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Gazetecilere telefonundaki mesajları gösteren Demirkırkan, Günal’a gönderdiği mesajda yalnızca, “Gökhan’cığım sana helal olsun diyecek laf bulamıyorum” ifadesinin yer aldığını söyledi. Tehdit iddiasını reddeden Demirkırkan, “Ben çok soğukkanlı bir insanım. Bu bence çok hafif kalmış. Keşke daha ağır söyleseymişim” diyerek Günal’ın açıklamalarına tepki gösterdi.