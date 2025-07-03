Giresun Belediyesi, kent genelinde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girişin geçici olarak yasaklandığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde denizde oluşan ‘yüksek dalga’ ve ‘rip akıntısı’ tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek için 4-5 Temmuz 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır” denildi.
Yetkililer, vatandaşların yasak süresince sahillerde dikkatli olmaları ve yasağa uymaları konusunda uyarırken, boğulma vakalarının önlenmesi için gerekli denetimlerin yapılacağı belirtildi.