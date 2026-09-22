Konya merkez ve ilçelerinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek yeni bir satış duyurusu geldi. Selçuklu Belediyesi, konut imarlı 16 arsayı ihale yoluyla satışa sunacağını duyurdu. Arsaların imar durumu, büyüklükleri, muhammen bedelleri ve ödeme şartları belli oldu.

Satışa çıkarılan arsaların 4'ü 1 kat, 12'si ise 2 kat konut imarlı olarak belirlendi. Müstakil ev yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği arsalar için yüzde 40 peşinat şartı bulunuyor. Kalan tutar ise 6 eşit taksit halinde ödenebilecek.

Arsaların büyüklükleri ve satış bedelleri ise konumlarına göre değişiklik gösteriyor.

2,5 MİLYON TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Sarayköy'de satışa sunulan 501 metrekare büyüklüğündeki 1 kat konut imarlı arsanın muhammen bedeli 2,5 milyon TL olarak belirlendi. Bu arsa için yüzde 40 peşinat ödemesi 625 bin TL olacak. Kalan tutar 6 eşit taksitte ödenebilecek.

1.408 METREKARELİK ARSA 5,6 MİLYON TL

Yukarıpınarbaşı'nda bulunan 1.408 metrekare büyüklüğündeki 2 kat konut imarlı arsaların muhammen bedeli ise 5,6 milyon TL olarak açıklandı.

İhalede arsalar için en yüksek teklifi veren kişi satın alma hakkını elde edecek. Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenecek ihale 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.