İhbar üzerine havuz tahliye edilirken bölgeye itfaiye, sağlık ve kimyasal müdahale ekipleri gönderildi. Gazın çevreye yayılma ihtimaline karşı havuzun çevresi güvenlik çemberine alındı ve Katalonya'nın acil durum planı Procicat devreye sokuldu.

17 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

Katalonya Acil Sağlık Servisi tarafından paylaşılan bilgilere göre olayda 17 kişi zehirli gazdan etkilendi. On kişi hastanelere sevk edilirken, tedavi altına alınanlar arasında beş çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Dört kişinin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Daha hafif belirtiler gösteren kişilere ise olay yerinde müdahale edildi. Yetkililer; nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı, boğazda veya burunda yanma yaşayanların acil yardım hattıyla iletişime geçmesini istedi.

KİMYASALLARIN YANLIŞ DEPODA KARIŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk değerlendirmelere göre olay, havuz bakımında kullanılan kimyasallardan birinin yanlış depoya aktarılmasıyla başladı. Birbiriyle temas eden maddelerin tepkimeye girmesi sonucu zehirli bir gaz bulutu oluştu ve kısa sürede tesisin çevresine yayıldı.

İtfaiye ekipleri kimyasal maddeleri güvenli şekilde boşaltmak ve gazın etkisini ortadan kaldırmak için bölgede çalışma yürüttü. Gazın dağılmasının ardından evde kalma uyarısı kaldırılırken belediye havuzu, güvenlik kontrolleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.