Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerinin temsilcileri, sendika hizmet binası önünde toplanarak halay çekti ve sloganlarla taleplerini dile getirdi.

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 150 gündür anlaşma için çaba gösterdiklerini ancak belediyenin görüşmeleri kamuoyuna yanlış aktararak işçileri halkla karşı karşıya getirdiğini savundu. Topal, “Haksız bir talepte bulunmadık. Yarın geceden itibaren 23 bin işçi greve çıkacak. Belediyenin rahat tavrını merakla bekliyoruz” dedi.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, 2025-2026 yıllarını kapsayan TİS görüşmelerinin 5 aydır sonuçsuz kaldığını belirtti. Belediyeyi “sefalet ücreti” dayatmakla suçlayan Gül, “Emekçilerimizi kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyormuş gibi göstererek algı yaratılıyor. Çarşamba gecesine kadar sözleşme imzalanmazsa, perşembe sabahından itibaren ulaşım dahil tüm hizmetlerde grevde olacağız” diye konuştu.