Fransa'nın Aude bölgesinde yer alan Fleury kasabasındaki Rive d'Aude belediye kamp alanı, sıra dışı ve kriz yaratan bir kararla gündeme geldi. Yıllardır kıyafetli olarak konaklayan yaklaşık 250 yerleşik kamp sakini, belediyenin aldığı radikal kararla sarsıldı. Kamp alanı 2028 yılına kadar yüzde 100 çıplaklar kampına dönüştürülüyor. Belediye Meclisi'nin Eylül ayı başında görüştüğü bu radikal adımın arkasında ise tamamen ekonomik gerekçeler yatıyor.

EKONOMİK KRİZ BELEDİYE BAŞKANINA GERİ ADIM ATTIRDI

Fleury Belediye Başkanı André-Luc Montagnier, 1982'de kurulan kamp alanındaki doluluk oranlarının sürekli düşmesinden ve yerel esnafın zarar etmesinden şikayetçi. 1970'lerde bölgede bulunan doğacı kampın yüksek alım gücüne sahip Alman ve Hollandalı turistleri kasabaya çektiğini hatırlatan Montagnier, 2016'da kampın "tekstil" konseptine geçmesiyle bu turist kitlesinin kaybolduğunu belirtiyor.

504 kamp yerinden sadece 3'ünün kasaba sakinlerince kullanıldığını vurgulayan Belediye Başkanı, yerel ekonomiyi ve işletmeleri kurtarmak için bu müşteri kitlesini geri getirmekte kararlı. Doğacılığın sanıldığı gibi bir özgürlükçülük veya kuralsızlık olmadığını, katı kurallara bağlı resmi bir statü olduğunu ifade eden Montagnier, kasabanın geleceği için bu adımı savunuyor.

KAMP SAKİNLERİ İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

Karardan tesadüf eseri haberdar olan kamp müdavimleri ise durumu "arkadan bıçaklanmak" olarak nitelendiriyor. Değişikliğe tepki gösteren kampçılar, kararı durdurmak amacıyla kısa sürede 600'den fazla imza topladı.

30 yılı aşkın süredir her yaz aynı yere gelen tatilciler, kendilerine sunulan dayatmaya isyan ederek, "Bize sadece iki seçenek bırakıyorlar: Ya yıllardır tanıdığımız insanların önünde soyunacağız ya da burayı terk edeceğiz. Bu utanç verici bir şantaj" dedi.

Kamp sakinleri içten içe sürecin zorluğunun farkında olsa da, haklarını korumak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlı. Kasaba yönetimi ile tatilciler arasındaki bu çıplaklık gerilimi, önümüzdeki günlerde daha da tırmanacağa benziyor.