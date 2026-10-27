Gölcük ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak’ta MHP’li Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral ile çocukluk arkadaşı Ali İhsan Uzuner, aileleri arasında yaşanan bir sorunu görüşmek üzere bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışma sırasında Uzuner, Saral’a tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saral, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İZNİK’TE YAKALANDI

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Ali İhsan Uzuner’in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kendi aracıyla Bursa’nın İznik ilçesine gittiğini belirleyen ekipler, Uzuner’i bir akaryakıt istasyonunda gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uzuner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.