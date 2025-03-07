Üsküdar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında, AKP'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin’in konuşması sonrası, Başkan Dedetaş’ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Gültekin, yaptığı açıklamada, "Milletin helal oylarıyla belediyelere seçilenlerin, belediyeleri Kandil'den atananlara teslim etmesini görmezden gelelim istiyorlar. Herkes makamı ne olursa olsun milletin emanetine sahip çıkacak, ihanet etmeyecek, eden de bedelini ödeyecek." şeklinde ifadeler kullandı.

"İHANET EDEN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Sinem Dedetaş, bu sözlere yanıt olarak, "İhanet eden bedelini ödeyecek, sözünüze katılıyorum. Biz de aynı fikirdeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil. Bu devlet bir partiye ait değil. Bu devletin kurucusu var, bu devletin vatandaşı var. Bu devletin siyasi partileri var. Yöneten partisi var, muhalefet partileri var. Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir." dedi.