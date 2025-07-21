İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir atıl durumda olan Hilton Oteli’ndeki yüzde 23,5’lik hissesini elden çıkarma kararı aldı. Temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla birlikte, belediyeye satış yetkisi resmen verildi.
OTEL BOŞ KALDI
Karara göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1987 yılından bu yana ortak olduğu İzmir Enternasyonal Otelcilik AŞ’den gelir elde edememesi ve 2020’den sonra otel binasının boş kalması gerekçesiyle söz konusu hissenin satışı gündeme geldi. Mecliste kabul edilen teklifle, belediyenin hissesi "kurum menfaatleri gözetilerek en uygun şartlarla" satılacak.
Daha önce Haziran ayı gündeminde de yer alan satış maddesi, Temmuz oturumunda oylamaya sunularak kabul edildi. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortaklıktan çıkma yönünde ilk adımı atmış oldu. Belediye, satış sürecini şeffaf bir şekilde yürüterek kamusal çıkarları ön planda tutmayı hedefliyor.