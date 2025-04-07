Trabzon'da Ortahisar Belediyesi'nin Nisan ayı oturumu, sosyal medya paylaşımı üzerinden yapılan karikatür paylaşımı nedeniyle gerilimli anlara sahne oldu.

AKP'li Meclis Üyesi Ufuk Hoş'un ilgili sosyal medya paylaşımı, CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi tarafından tepkiyle karşılandı. Hoş'un paylaşımlarını okuyan Çebi, "Atatürk'e hakaret edemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Tartışma, Hoş'un Ortahisar ilçe Belediye Başkan Ahmet Kaya'ya "Edepsizlik yapmayın başkanım" şeklindeki sözleriyle alevlendi.

Meclis salonunda sesler yükselirken Kaya, "Edepsizliği sen yapıyorsun. Hadsiz ne konuştuğuna dikkat et" ifadelerini kullandı. Gerilimin artmasıyla birlikte CHP ve AKP’li meclis üyeleri araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

'HASSAS BİR DÖNEMDE YANLIŞ ANLAŞILMALARA YOL AÇTI'

CHP'li Meclis üyesi Cüneyt Zorlu, yaşanan olaya ilişkin Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Karikatür üzerinden çıkan tartışma, hassas bir dönemde yanlış anlamalara yol açtı. Fiziki müdahale olmuş olsa da bu tür tartışmalar meclislerde zaman zaman yaşanır, ancak Trabzon Ortahisar Belediyesi'ne yakışmamıştır" dedi.

Zorlu, AKP'li Ufuk Hoş'un ardından hem meclis başkanından özür dilediğini hem de başkanın odasına giderek özürlerini yinelediğini belirterek konunun kapanmış olduğunu ifade etti.

Zorlu ayrıca, Trabzon'un Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olması nedeniyle bu tür olayların farklı algılanabildiğini belirtti. Zorlu, "Bu gerginliğin ülkemizden kalkması lazım ama siyasi iktidarın bu tür gerginlikleri körüklediğini düşünüyoruz. Ancak biz, uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.