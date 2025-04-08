CHP yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı sert tartışmalara sahne oldu. CHP’li Mustafa Karanfil ile AKP'li meclis üyeleri arasında yaşanan sözlü atışmalar kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın fitilini ise yolsuzluk suçlamaları ve FETÖ tartışması ateşledi.

“YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLEN DÖNEM BİTTİ”

Toplantı sırasında söz alan CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Karanfil, geçmiş dönem AKP’li yönetimini yapılan ihaleler üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Karanfil, “Biz Afyon halkının gözünden bakıyoruz. Siz böyle bakmadığınız için muhalefet oldunuz. Sizler daha önce ihalelerle bütün işleri yandaşlara peşkeş çektiniz” dedi. Belediyenin şu anda kendi personeliyle masrafsız işler yaptığını ifade eden Karanfil’in sözlerine AKP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

“BİLGİ BELGE OLAN AÇIKLAMIYORSA ŞEREFSİZDİR”

Karanfil’in sözlerine sinirlenen AKP Meclis Üyesi Mustafa Ak, CHP’li Karanfil’e yanıt vererek, “Elinde bilgi belge olan varsa ve açıklamayan varsa şerefsizdir” diyerek çıkıştı. CHP'li Karanfil ise bisiklet yolu ihalesine hatırlatarak “10 milyon para gitti, hadi cevap ver” diyerek AKP'li Mustafa Ak'a yüklendi.

CHP’Lİ BAŞKAN İLE AKP’Lİ ÜYE ARASINDA TARTIŞMA

Tartışmaların büyümesi üzerine ortam iyice gerildi. Bu esnada AKP'li Meclis Üyesi Mahmut Ekici’nin Belediye Başkanı Burcu Köksal’a parmak salladı. Duruma sinirlenen CHP’li Mustafa Karanfil, Ekici’ye seslenerek, “Terbiyesiz adam. Başkana parmak sallayamazsın. Elini kırarım senin!” dedi.

“ALLAH FETÖ’CÜLERDEN KORUSUN BU ÜLKEYİ.”

Gerilimin yükselmesiyle Burcu Köksal da Mahmut Ekici’ye sert çıktı. Başkan Köksal, geçmişe yönelik bir FETÖ bağlantısı iddiasını dile getirerek şunları söyledi: “Senden her şey beklenir. Dövecek misin? İftiracılara yer yok. Yamanlar Koleji’nde FETÖ’ye bağlılık yemini ettin mi etmedin mi? Ben demiyorum, Anadolu Ajansı söylüyor. Orada ‘FETÖ’ye bağlılık yemini ediliyor’ diyor. Allah FETÖ’cülerden korusun bu ülkeyi.”

“SAVCILIĞA VERECEKSİNİZ, BENİ YARGILATACAKSINIZ”

Başkan Köksal’ın suçlamaları yanıt veren Mahmut Ekici, “Bunu savcılığa vereceksiniz, beni yargılatacaksınız. Bunu ispatlamayan… Etmeyin yav… Yapmayın yav…” diyerek kendini savundu.

AKP’Lİ ÜYEYİ SALONDAN ATTI

Yaşanan tartışmaların ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal toplantıyı sonlandırırken AKP’li Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ekici’yi zabıta ekiplerini çağırarak salondan attı.