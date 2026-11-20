Belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin boşalması halinde belediye meclisinde yapılacak seçimlere yeni kurallar getirildi. İlk oturumdan sonra yeni adaylık başvurusu alınmayacak, adaylar seçim oturumlarını yönetemeyecek. Sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkarsa ilgili tur yeniden yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 20 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, 9 Ekim 2005 tarihli yönetmeliğe başkan ve başkan vekili seçimlerini düzenleyen 19/A maddesi eklendi.

İLK OTURUMDAN SONRA ADAYLIK BAŞVURUSU ALINMAYACAK

Belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali, 10 gün içinde seçim toplantısının tarihini kararlaştıracak.

Aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, ilk birleşimin ilk oturumunda meclis başkanlık divanına başvuracak. Bu oturumdan sonra yeni başvuru yapılamayacak. Adaylar ise her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.

Adayların isimleri, oylama başlamadan önce meclise duyurulacak ve tutanağa geçirilecek.

EN AZ İKİ KAPALI OY VERME KABİNİ HAZIRLANACAK

Seçimlerde adayların ad ve soyadlarının alfabetik sırayla yer aldığı birleşik oy pusulası kullanılacak. Meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın adının bulunduğu alana tercih mührü basacak. Pusulalar, gerektiğinde katlanarak üzerinde tanıtıcı işaret bulunmadan zarfa konulacak ve şeffaf sandığa atılacak.

Başkanlık divanı, oy gizliliğini ve serbestliğini sağlamak için en az iki kapalı oy verme kabini hazırlatacak. Sandık, mecliste herkesin rahatlıkla görebileceği bir alana yerleştirilecek.

ADAYLAR BAŞKANLIK DİVANINDA GÖREV ALAMAYACAK

Seçimde aday olan meclis üyeleri oy kullanabilecek ancak seçim oturumlarını yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak. Seçimin yönetiminden ve düzeninden başkanlık divanı sorumlu olacak.

Talep eden her siyasi parti grubu ile bağımsız üyeler adına birer kişi gözlemci olarak görev yapabilecek. Gözlemciler, seçime ilişkin itiraz, öneri ve tekliflerini başkanlık divanına iletebilecek. Divan, itiraz ve öneriler hakkında karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini dinleyip tutanağa geçirecek.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Başkanlık mührü bulunmayan, üzerinde tanıtıcı işaret yer alan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan oy pusulaları geçersiz sayılacak.

Aynı adayın alanına birden fazla tercih mührü basılması ise oyu geçersiz kılmayacak. Hangi adaya oy verildiğinin anlaşılması koşuluyla mührün alan dışına taşması da geçersizlik nedeni olmayacak.

Pusulanın üretiminden veya basımından kaynaklanan hata, leke ve kırışıklıklar, tanıtıcı işaret niteliği taşımadığı sürece oyun geçerliliğini etkilemeyecek.

FAZLA MÜHÜRLÜ ZARF ÇIKARSA TUR YENİLENECEK

Sandıktan oy kullanan meclis üyesi sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde, zarflar açılmadan ilgili turdaki seçim yeniden yapılacak. Mühürsüz zarflar ise açılmadan, imha edilmek üzere ayrı bir alanda saklanacak.

Kullanılan oy pusulaları ve zarflar, nihai sonucun açıklanmasının ardından başkanlık divanı üyelerinin imzaladığı bir zarfa konularak mühürlenecek. Belgeler dava açma süresinin sonuna kadar; dava açılması halinde ise karar kesinleşinceye kadar muhafaza edilecek.