Faiz indirimi için gün sayan Merkez Bankası’na (TCMB) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) kritik uyarı geldi. Faizde sınırlı bir indirim alanı olduğuna işaret eden TEPAV, iktidarın belediye başkanlarına yönelik uyguladığı soruşturma, tutuklama ve gözaltı operasyonlarının enflasyonun düşüşüne engel olduğunu, kur ve faiz riskini artırdığını bildirdi.

FAİZ %43’E DÜŞÜRÜLMELİ

TEPAV Para Politikası Değerlendirme Notu’nda, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilirliği ve kalıcı düşük bir enflasyon düzeyine ulaşılmasının giderek zorlaştığını bildirdi. Mart ayından bu yana yaşanan gelişmelerin (belediye operasyonları) makroekonomik istikrar ve yapısal temellerin güçlendirilmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken TEPAV, 19 Mart’tan bu yana iç siyasette artan gerginlik ile dış siyasi gelişmelerin kur ve faizler üzerinde yukarı yönlü risk yarattığını belirtti. TEPAV, “Atılmakta olan siyasi adımlar ve uygulanmakta olan ekonomik programın 2026 sonuna kadar Türkiye’yi yüzde 20’nin belirgin biçimde altındaki bir enflasyon düzeyine ulaştırması çok zor” dedi. TEPAV, politika faizi olan haftalık repo faizinin yüzde 43’e düşürülmesini, para politikasının esnekliğini korumak adına gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki alanın muhafaza edilmesini ve gecelik borç verme faizinin yüzde 46 olarak belirlenmesini önerdi. Raporda ayrıca, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi için, yapısal önlemleri içeren kapsamlı bir programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hukukun üstünlüğü acil öncelik olmalı

TEPAV, iç ve dış belirsizliklerin arttığı bir dönemde, kontrol edilebilir risklerin azaltılmasının kritik olduğunu belirtirken adil ve hızlı işleyen bir yargı sistemiyle hukukun üstünlüğünün sağlanmasının acil bir öncelik haline geldiğini bildirdi. Yüksek kamu zamları, vergi artışları ve bütçe açığı ile ekonomi programına yönelik eleştirileri riski unsurları arasında sayan TEPAV, döviz garantili sözleşmelerin gözden geçirilmesinin de zorunlu hale geldiğini belirtti.