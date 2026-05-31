Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan 5’inci Etap TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen araçlardaki 9 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.