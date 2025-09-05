Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir durakta belediye otobüsüne binmek için tartışan 2 kişinin araç içerisindeki yumruklu kavgası kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesindeki durakta 355 hat numaralı Zerdalitepe-Kızılay-Sıhhiye-Ulus güzergahında hizmet veren belediye otobüsü bekleyen 2 kişi arasında önce binme konusunda tartışma çıktı. Araca bindikten sonra da devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişi yumruklarla birbirine saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçtaki diğer yolcular olaya tepki gösterdi.