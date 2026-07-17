Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsünün çarptığı küçük bir çocuk yaralandı. Olay, ilçedeki Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.T. (45) idaresindeki 26 AEU 543 plakalı körüklü belediye otobüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken yola çıktığı öne sürülen Suriye uyruklu K.H. (7) isimli çocuğa çarptı. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU Çarpmanın etkisiyle körüklü belediye otobüsünün altında kalan K.H. için çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Kazayı görenlerin hızlı müdahalesi ve yardımları sayesinde küçük çocuk, sıkıştığı otobüsün altından çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. ŞEHİR HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ambulansa alınan K.H., ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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