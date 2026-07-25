Kaza, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı’nda meydana geldi. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan indiği sırada bulvar üzerinde dengesini kaybederek yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan kontrolde Tümgüç’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tümgüç'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Tümgüç için sanal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Palancıoğlu mesajında, “Acımız büyük. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürüm, değerli mesai ve yol arkadaşım, kardeşim, dostum Mustafa Tümgüç’ü elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, belediyemize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.