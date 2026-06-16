İngiltere'nin en büyük perakende ve süpermarket zincirlerinden biri olan Co-op, perakende ve cenaze hizmetleri sektörlerinde büyüme hedefleri içeren 2026 yılı genişleme stratejisini açıklamasından birkaç hafta sonra sürpriz bir kapanış kararı aldı.

Somerset eyaletine bağlı Minehead kasabasında, 1984 yılından bu yana otobüs terminalinin bulunduğu The Avenue üzerinde hizmet veren tarihi Co-op şubesi, 42 yılın ardından faaliyetlerine son verdi.

PLANLAMA BAŞVURUSU YEREL YÖNETİM TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Zincir mağazanın bu köklü şubesini kapatma kararının arkasında, yerel yönetimle yaşanan bir imar ve planlama krizi bulunuyor. Mevcut alanın kentsel dönüşümle modern bir mağazaya dönüştürülmesi projesinin belediye tarafından kabul görmemesi, kapanış sürecini beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili Somerset County Gazette'ye açıklamalarda bulunan bir Co-op sözcüsü, yasal süreci ve alınan kararı şu sözlerle özetledi:

"Co-op olarak Minehead topluluğuna Alcombe Road'daki diğer şubemiz üzerinden hizmet vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ancak, mevcut The Avenue üzerindeki arazimizi, amaca yönelik, modern ve sürdürülebilir yeni bir Co-op mağazası inşa etmek üzere yeniden yapılandırma (kentsel dönüşüm) talebinde bulunmuştuk. Bu planlama başvurumuzun yerel yönetim tarafından reddedilmesinin ardından, The Avenue'daki mağazamızı kapatmak gibi zor bir kararı almak mecburiyetinde kaldık. Şu anki önceliğimiz, bu şubede görev yapan mesai arkadaşlarımıza tam destek sağlamaktır. İlçe halkına 42 yıldır bize gösterdikleri bitmeyen destek için teşekkür ederiz."

BÖLGEDEKİ SON POSTANE DE FAALİYERLETİNİ DURDURDU

Co-op mağazasının 13 Haziran Cumartesi günü kepenk indirmesi, kasaba için sadece bir süpermarket kaybıyla sınırlı kalmadı. Söz konusu süpermarket binası, aynı zamanda Minehead ilçesinin merkezinde faaliyet gösteren son ve tek postaneye (Post Office) de ev sahipliği yapıyordu. Mağazanın kapanışından dört gün önce, 9 Haziran'da postanenin de resmen faaliyetlerini durdurması bölge halkının hizmetlere erişimini zorlaştırdı.