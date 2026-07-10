DEM Partili Kızıltepe belediye meclis üyeleri, Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e tepki olarak yumurtalı protesto düzenledi.

DEM Partili meclis üyeleri, belediyenin Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Zeyni İpek’in yerine vekaleten başkanlık yapan Havas Güngör’e tepki göstererek, 'İhanet istifa' sloganları eşliğinde yumurta fırlattı. Belediye başkan yardımcısı olan Havas Güngör’de DEM Parti’den seçildikten sonra Zeyni İpek ile birlikte ihraç edilmişti.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO SOSYAL MEDYADA YAYILDI

2024 yılının Temmuz ayında Zeyni İpek ait'e olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Bu gelişmenin ardından DEM Parti 1 Ağustos 2024 tarihinde Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu.

'AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞLAR TESPİT EDİLMİŞTİR'

DEM Parti’nin ilgili açıklamasında, “Kızıltepe Belediye Eşbaşkanımız Zeyni İpek’e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır” denilmişti.

İpek ise 8 Ağustos 2024 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli Kızıltepe halkı; bildiğiniz üzere benim üzerimden oluşturulan kirli bir komplo ile kamuoyunu meşgul eden art niyetli bir durum yaşandı. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Benim üzerimden partimi de hedef alan bu kumpasın partime zarar vermemesi adına üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa ettiğimi açıklıyorum."

DEM Parti, 27 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, “toplumsal ahlaka aykırı ilişkiler, parti ilkelerine uymama, keyfi görevden almalar ve demokratik süreçlerin işletilmemesi” gerekçeleriyle Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek’in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.