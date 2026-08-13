Türkiye'de uygulanan hatalı ekonomi politikaları nedeniyle kontrol altına alınamayan yüksek enflasyon, özellikle gençlerin evlilik hayallerinin suya düşmesine neden oldu.

Yeni bir ev düzmek, düğün ve çeşitli masraflar nedeniyle güçlük yaşayan gençlerin bu sıkıntılarına, Türkiye'nin bazı bölümlerinde 'başlık parası' geleneği de eklenmekte.

Çağ dışı oluşu nedeniyle sıklıkla eleştirilen gelenek için harekete geçen yetkililer, aşiretler ile bir araya gelerek başlık parası uygulamasını yasaklamaya devam ediyor.

"DİNDE YERİ YOK" DENİLEREK REDDEDİLDİ

Şanlıurfa'da toplanan aşiretler, aldıkları ortak karar ile 'başlık parası' uygulamasının dinen de uygun olmadığını söyledi ve kız çocuğu olan ailelere düğün öncesinde hiçbir suretle başlık parası istememeleri çağrısında bulundu.

Sözlü uyarıya rağmen çağ dışı uygulamanın sürdürüldüğünün raporlanması üzerine bu kez duruma yetkili isimler de el attı. Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, meclis toplantısında gündeme taşıdığı 'başlık parası' tartışması sonucunda sürpriz bir kararın alınmasına zemin hazırladı.

T24'te yer alan habere göre, daha önceki toplantılarda gündeme gelen talepler üzerine araştırma yaptığını söyleyen Bucak, “Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti. Komisyonda böyle bir karar alınca bende bu süreçte belediye meclisinin böyle bir yetkisi var mı, bu konuyla ilgili karar alabilir miyiz diyerek araştırdım. Böyle bir karar alabiliyormuşuz. Yani meclis böyle bir karar alıp mülki idare amirliğine, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara yazı yazarak başlık parasının meclis tarafından kaldırıldığını deklare edebiliyor" dedi.

Bucak, yasak kararına ilişkin "Bu benim için çok önemli bir husustur. Bunu gündeme getiren özellikle gündeme getiren ve hazırlayan kadın meclis üyelerimize gayret ve çabaları için teşekkür ediyorum. Başlık parasının kaldırılmasının da Siverek Belediye Meclisi’nden çıkması benim için çok anlamlıdır" şu ifadeleri kullandı.