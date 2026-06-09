Mahalli idareler, Özelleştirme İdaresi’nden farklı olarak gayrimenkullerini sadece ‘peşin’ bedelle satabiliyor. Taksitli satış yasak olduğu için belediyelerin kupon arsa, arazi ve tesisleri hızla satılamıyor. AKP milletvekilleri taksitle gayrimenkul satış yasağını kaldıran bir maddeyi son torba teklife ekledi.



300 MİLYARLIK SATIŞ



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenleme Genel Kurul’a geldi. Etki analizinde, ülke genelinde 51 il özel idaresi, 1.407 belediye ve 262 mahalli idare birliğinin bulunduğu, taksit yasağı yüzünden gayrimenkullerin satılamadığı belirtildi. Analizde, mahalli idarelerin 2025’in tamamında 100 milyar lira civarında gayrimenkul sattığı hesaplanırken, yeni yasayla birlikte yıllık satışın 2-3 kat artabileceği ifade ediliyor. Bu da yıllık 200-300 milyar liralık satış anlamına geliyor.





Yeni düzenleme ile kaynak sıkıntısı yaşayan muhalefet belediyelerinin gayrimenkul satışını ‘çare’ olarak nitelendirip kent merkezlerindeki kupon arsa, arazi, lojman ve tesislerini satmak zorunda kalacaklarından endişe ediliyor.