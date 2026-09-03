Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bir süre önce belediye personellerinin gönüllülük esasına göre uyuşturucu testi vermesini talep etmişti. Belediye görevli 213 personel gereken kan ve saç örneğini vermişti.

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İlk taramalarda 213 memur arasından 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen personeller arasında bir test daha yapıldı.

Bu kez 171 personelden 42’sinin sonucu negatif olarak sonuçlandı. İkinci testte uyuşturucu sonucu değişmeyen 129 personel hakkında adli süreç başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılmasını istedi.

Ayrıca şüpheliler için hangi maddeyi kullandıklarının ortaya çıkması için kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde talimat verdi.

Karar doğrultusunda, 129 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Belediyede toplu işten çıkarmaların başladığı öne sürüldü.