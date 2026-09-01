Depremin ardından toparlanma sürecinin devam ettiği Hatay'da, çevre kirliliğine karşı harekete geçen belediye, sahildeki bir oturma alanının pislik içinde bırakılması üzerine ilginç bir farkındalık çalışmasına imza attı. Çöplerle dolu bırakılan oturma grubu, ekipler tarafından şeritlerle çevrilerek 7 gün boyunca vatandaşların "beğenisine" sunuldu.

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