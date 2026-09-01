Depremin ardından toparlanma sürecinin devam ettiği Hatay'da, çevre kirliliğine karşı harekete geçen belediye, sahildeki bir oturma alanının pislik içinde bırakılması üzerine ilginç bir farkındalık çalışmasına imza attı. Çöplerle dolu bırakılan oturma grubu, ekipler tarafından şeritlerle çevrilerek 7 gün boyunca vatandaşların "beğenisine" sunuldu.
"SANATÇIMIZA İYİ DİLEKLERİNİZİ İLETMEYİ UNUTMAYIN"
Farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan alana, durumun vahametini ironik bir dille anlatan bir tabela yerleştirildi. Tabelada şu ifadelere yer verildi:"Bu sanat eseri İskenderun’umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın."
10 BİN LİRA CEZA
Uygulamanın ardından İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de konuya ilişkin açıklama yaptı. Dönmez, çevreyi kirletenlere uygulanan para cezasının 10 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.