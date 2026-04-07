Akdağmadeni Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yaklaşık 31 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 1,3 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES), operasyonel verimliliğiyle dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde ilçe genelindeki içme suyu kuyularının ve belediye tesislerinin yüksek elektrik giderleri güneş enerjisinden karşılanmaya başlandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, projenin bölgedeki en verimli enerji yatırımlarından biri olduğunu ifade etti.

İÇME SUYU MALİYETLERİNDE DEV TASARRUF

Belediye, içme suyunun kuyulardan temin edilmesi sırasında oluşan enerji maliyetlerinin önemli bir kısmını kurulan santral üzerinden sübvanse etti. Sistemin bir yıllık çalışma süreci sonunda ulaşılan 7 milyon liralık tasarruf rakamı, belediye kaynaklarının diğer altyapı hizmetlerine aktarılmasına olanak tanıdı. Başkan Yalçın, yenilenebilir enerji alanındaki bu başarının ardından ikinci GES ünitesi için teknik sürecin başlatılacağını bildirdi.

ÇEVRE ODAKLI YATIRIMLAR HIZ KAZANDI

İç Anadolu’nun en geniş orman alanlarından birine sahip olduklarını vurgulayan yerel yönetim, çevre koruma vizyonu doğrultusunda atık yönetimine de ağırlık verdi. Bu kapsamda, yaklaşık 100 milyon lira bütçeyle projelendirilen biyolojik atık su arıtma tesisinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tesisin üç ay içerisinde tamamlanarak tam kapasiteyle devreye alınması hedefleniyor.

İKİNCİ GES İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Mevcut santralin beklenen verimlilik oranlarını aşması üzerine belediye yönetimi, yenilenebilir enerji kapasitesini artırma kararı aldı. İkinci güneş enerjisi santralinin kurulumuna yönelik planlama aşamasının tamamlandığını belirten yetkililer, çevre dostu enerji üretimiyle belediyenin enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte yıllık tasarruf miktarının iki katına çıkması öngörülüyor.