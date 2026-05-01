Kırıkkale Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşımda, kentte meydana gelen bir su arızasını gidermek için çalışan belediye işçisine yapılan sürpriz yer aldı. Görüntülerde, görev başındaki işçinin başına şaka amaçlı kukuleta geçirilerek küçük bir kutlama hazırlandığı görülüyor. Ardından işçiye pasta üfletiliyor ve pastayı üfleyen işçi, kısa kutlamanın ardından yeniden işinin başına dönüyor. Belediyenin paylaşımı sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.