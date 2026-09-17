Uygulama, kent genelinde kurulacak 17 yeni modüler tuvaleti kapsıyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani tarafından açıklanan 4 milyon dolarlık pilot proje kapsamında tuvaletlerin kurulumu bu hafta başladı ve sistem bir yıl boyunca denenecek.

10 DAKİKA DOLUNCA KAPI AÇILIYOR

Yeni tuvaletlerde içeride geçirilen süre için 10 dakikalık sınır bulunuyor. Kullanıcıya önce 5'inci ve 8'inci dakikalarda sesli uyarı verilecek. Süre 10 dakikaya ulaştığında ise son uyarının ardından otomatik kapı açılacak. Sistem hem tuvaletlerin uzun süre işgal edilmesini önlemek hem de içeride yaşanabilecek sağlık sorunlarının fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi.

Tuvaletlere giriş de klasik yöntemlerden farklı olacak. Kapıyı açmak isteyenler telefonlarından kısa mesaj gönderebilecek, QR kod okutabilecek veya uygulamayı kullanabilecek. Telefonu olmayan kişiler ise çevredeki işletme ve sivil toplum kuruluşlarından dağıtılacak kartlarla içeri girebilecek.

17 FARKLI NOKTAYA YERLEŞTİRİLECEK

Ücretsiz kullanılacak tuvaletler her gün 07.00 ile 22.00 arasında açık olacak. Tamamen temassız olarak tasarlanan yapılarda sifonlu tuvalet ve lavabonun yanı sıra iklimlendirme sistemi ile bebek bakım alanı da bulunacak.

İlk etapta Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island'daki toplam 17 noktaya yerleştirilecek tuvaletler arasında Yankee Stadium çevresi, Cooper Square ve Columbus Park gibi yoğun kullanılan bölgeler de bulunuyor. New York yönetimi pilot uygulamadan elde edeceği sonuçlara göre kentteki umumi tuvalet ağını daha da genişletmeyi planlıyor.