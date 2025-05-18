AKP Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ve Kahramanmaraş Milletvekili Mevlut Kurt tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi ile belediyelerin öğrenci yurdu ve benzeri barınma yerleri açmaları yasaklanıyor.

MEVCUT YURTLAR NE OLACAK?

Önceki gün TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinin 31’inci maddesinde yer alan bu düzenlemenin gerekçesinde “Özel barınma hizmeti veren yerlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının öğrenim seviyesine göre ilgili bakanlıklarca belirlenebilmesine yönelik düzenlenme yapılmaktadır” denildi. Teklif uyarınca yurt ve benzeri işyeri açma izni ve çalışma ruhsatı izni, ortaokul ve ortaöğrenim için Millî Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim için ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Belediyelerin öğrencilere yönelik barınma hizmeti sunma yetkisi mevzuattan çıkarılacak.

Mevcut yurtların hukuki durumu ise yasa yürürlüğe girdiği taktirde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Bakanlıktan izin alan tarikatlar ise yurt açıp işletebilecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Teklif kabul edilirse, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu’ndaki izin ve ruhsat yetkileri, öğrenci yurtlarına ilişkin işlemlerde geçerli olmayacak. Belediyelerin barınma krizine çözüm amacıyla açtığı öğrenci yurtları son dönemde önemli bir boşluğu dolduruyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs günü partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada, “Belediyelerle ilgili yeni düzenlemeler” üzerinde çalışıldığını söylemişti.