YENİ Parti, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) başkanvekili seçimi için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi aday gösterdi. TBB Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanması nedeniyle bugün yapılacak seçimde Cumhur İttifakı ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı aday göstermişti. TBB Meclisi’n’de AKP 304, CHP 261, YENİ Parti 131, MHP 57, DEM Parti 56, YRP 9 ve İYİ Parti 3 üyeye sahip. Öte yandan CHP aday çıkarmayacağını ve Ünlüce’yi destekleyeceğini açıkladı.

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