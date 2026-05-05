Artan sıcaklıklar ve cilt kanseri riskine karşı Avrupa’da başlatılan ücretsiz güneş kremi uygulamaları, Almanya’da da giderek yaygınlaşıyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların korunmasını hedefleyen bu sistem kapsamında, kamuya açık alanlara güneş kremi dispenserleri yerleştiriliyor. Bu cihazlarda genellikle SPF 30 ve SPF 50 koruma faktörlü ürünler sunuluyor ve kullanıcılar gün içinde kolayca erişebiliyor.

İlk örnekler kuzeydeki bazı şehirlerde görülürken, uygulama kısa sürede farklı belediyelere de yayıldı. Pandemi döneminde kullanılan dezenfektan istasyonlarının dönüştürülmesiyle kurulan bu sistemler, parklar, spor alanları, açık yüzme havuzları ve kamu binaları gibi yoğun kullanılan noktalarda hizmet veriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve uzun süre dışarıda çalışanlar için bu uygulamanın önemli bir koruma sağladığı belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında güneşin zararlı etkilerine karşı korunmanın önemine dikkat çekiyor. Amaç, güneş kremi kullanımını herkes için erişilebilir hale getirmek ve bunu günlük alışkanlık haline dönüştürmek.

Bu uygulamanın başarılı olması halinde, ilerleyen yıllarda daha fazla şehirde yaygınlaştırılması planlanıyor. Avrupa genelinde artan cilt kanseri vakaları da bu tür önlemlerin önemini daha da artırıyor.