Kış aylarında asfalta tuz dökmek yüzyıllardır bilinen en geleneksel yöntem ancak hava sıcaklığı eksi seviyelerin altına indiğinde bildiğimiz tüm kış tedbirleri çaresiz kalıyor. Tam da bu noktada Kuzey Avrupa ülkeleri, sürücülerin ve yayaların hayatını kurtaran ama yolları adeta bir buz pistine çevirme riski taşıyan sıra dışı bir yönteme başvurdu.

BELEDİYELER ÖZEL ALKOL TÜREVLERİNİ YOLLARA PÜSKÜRTÜYOR

İzlanda, İsveç ve Norveç gibi çetin kış şartlarıyla mücadele eden ülkelerde hava sıcaklığı eksi 9 derecenin altına düştüğünde standart kaya tuzu tüm etkisini kaybediyor. Buzlanmayı engellemekte yetersiz kalan tuzun yerine devreye giren belediyeler, tank erleriyle yollara glikol, izopropil alkol karışımlı sıvı solüsyonları fermente ederek elde edilen özel alkol türevlerini püskürtüyor. Alkolün donma noktasının suya kıyasla aşırı düşük olması, buz tabakasını saniyeler içinde eritiyor.

ALKOL SIKILMIŞ YOLDA GİDENLER DİKKAT

Dondurucu soğuklarda hayat kurtaran bu kimyasal hamle, beraberinde görünmez bir tehlikeyi de ortaya çıkarıyor. Asfalta püskürtülen alkol bazlı solüsyonlar buzu çözerken, yol yüzeyinde ince ve yağlımsı bir tabaka bırakabiliyor. Bu durum yoldaki buzu temizlese de sürücülerin anlık olarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve aracın patinaja düşmesine neden olabiliyor. Kuzey ülkelerindeki yetkililer, "alkol sıkılmış" yollara giren sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini artırmaları konusunda sürekli uyarıyor.