İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüyor. Şişli, Beykoz, Kartal, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Sancaktepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye de soğuk havalara karşı dışarıda bulunan vatandaşlara çay ve çorba ikramı gerçekleştiriyor.

GÜNDEN 2 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLİYOR

Şişli Belediyesi, Aralık ayında başlattığı sıcak çorba ikramını karın etkisini gösterdiği bu günlerde de sürdürüyor. Mobil ikram araçlarıyla toplu taşıma güzergahları başta olmak üzere merkezi güzergahlarda gerçekleştirilen hizmetle, günlük 2 bin kişiye çorba dağıtılıyor. Sunulan çorba mercimek, tarhana gibi çeşitler arasından farklılık gösterirken, isteyen vatandaşlara çorbanın yanında ekmek de ikram ediliyor.

MEKİK SERVİSLERİ GECE 24.00’A KADAR UZATILDI

Öte yandan İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı, yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için çalışmaların 33 araç ve 355 personel ile sürdürüldüğünü bildiren Şişli Belediyesi, ilçedeki metro, metrobüs gibi toplu taşıma güzergahlarına ücretsiz ulaşım sağlayan Mekik servislerinin saatlerinin de gece 24.00’a kadar uzatıldığını belirtti.

KENT LOKANTASI SAYISI HIZLA ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2022 yılında başlattığı bu projeyle Ağustos 2024 itibarıyla 15 Kent Lokantası açtı ve 2025 yılı sonuna kadar bu sayının 39'a çıkarılması planlanıyor.

Türkiye genelinde belediyeler tarafından işletilen Kent Lokantası sayısının 2025 yılı itibarıyla 100'ü aştığı tahmin ediliyor.