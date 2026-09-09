YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, belediyelerin genel aydınlatma giderlerine katılım oranlarını üç katına çıkaran ve geçmiş aylara ilişkin farkların belediye gelirlerinden tahsil edilmesinin önünü açan düzenlemeye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Öztürk, temmuz ayında çıkarılan kanunla yapılan oran artışının ocak ayından itibaren geriye dönük yürütülmesinin belediyelerin nakit dengesini doğrudan bozacağını vurguladı.

Mevzuattaki değişimi aşama aşama anlatan Öztürk, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na dayanılarak çıkarılan geçmiş Bakanlar Kurulu kararlarıyla büyükşehirlerde yüzde 20, diğer belediyelerde ise yüzde 10 olan katılım payının kademeli olarak artırıldığını belirtti.

İktidarın 31 Temmuz 2026’da çıkardığı 7590 sayılı Kanun ve ardından 9 Ağustos’ta yayımlanan 11573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oranların tavan seviyeye çekildiğini kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin payı yüzde 60’a, diğer belediyelerin payı yüzde 30’a çıkarıldı. Dün aydınlatma giderinin yüzde 20’sini karşılayan belediye bugün yüzde 60’ını karşılıyor. Bunun Türkçesi çok açık: Belediyelerin yükünü üç katına çıkardınız, yani yüzde 200 artırdınız."

"KANUNU TEMMUZDA ÇIKARIP HESABI OCAKTAN BAŞLATTIINIZ"

Düzenlemenin 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli sayılarak geriye dönük uygulanmasını "bütçe cezalandırması" olarak nitelendiren Öztürk, "Belediye ocak ayında bütçesini mevcut yüke göre yaptı. Siz temmuz sonunda kanunu değiştirip ağustosta oranı yüzde 60’a çıkardınız ve ‘Ocaktan bu yana olan farkı ver’ dediniz. Aylar önce yapılan harcamayı, verilen hizmeti sonradan değiştirdiğiniz bir kuralla cezalandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"31 MART’IN HESABI BELEDİYE BÜTÇELERİNDEN SORULAMAZ"

Kararın 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savunan YENİ Parti'li Öztürk, kesintilerin doğrudan vatandaşa gidecek hizmeti vuracağını belirterek şöyle devam etti:

"31 Mart’ta millet kararını verdi ve kentlerin bütçe yönetimini muhalefet belediyelerine teslim etti. Şimdi sandıkta yönetimini kaybettiğiniz belediyelerin gelirlerini Ankara'dan alınan kararlarla daraltıyorsunuz. Belediyeden kestiğiniz her lira kreşten, öğrenci bursundan, sosyal yardımdan ve altyapı hizmetinden eksiliyor. Amaç, sosyal belediyeciliğin hareket alanını kısıtlamaktır."

BURSA VE DAĞITIM ŞİRKETİ DETAYI

Bursa özelinde sistemin işleyişine ve fatura ödemelerine de dikkat çeken Öztürk, bölgedeki elektrik dağıtımını yürüten Uluğ Enerji grubunun çoğunluk hissesinin yabancı yatırım fonlarının elinde olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşın hizmetine gitmesi gereken belediye kaynağını kesip, aydınlatma finansmanı üzerinden özel dağıtım sisteminin tahsilatına aktarıyorsunuz. Merkezi bütçenin yükünü azaltıp faturayı niçin Bursa’nın belediyelerine çıkarıyorsunuz?" diye sordu.

Öztürk, iktidara çağrıda bulunarak geriye dönük kesintilerin iptal edilmesini, katılım oranlarının eski seviyesine çekilmesini ve belediyelerin üzerindeki mali baskıya son verilmesini istedi.