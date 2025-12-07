Olay, Afşin Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre binanın önüne gelen Nuh M., sosyal medya hesabından canlı yayın açarak bir süre belediyede darbedildiğini öne sürdü. Daha sonra üzerine yanıcı madde döken Nuh M. kendini ateşe verdi. Çevrede bulunanların müdahalesiyle alevler söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Nuh M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuh M.’nin Şanlıurfa’ya sevk edildiği belirtildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Nuh M.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

'BELEDİYENİN YETKİSİ YOK'

Yaşananların ardından Afşin Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nuh M.’nin daha önce belediyede darbedildiği ve belediye tarafından işten çıkarıldığı yönündeki paylaşımlar yaptığı hatırlatıldı. Ancak belediye, söz konusu sürecin “Toplum Yararına Proje (TYP)” kapsamında kaymakamlık tarafından yapılan geçici istihdamla ilgili olduğunu, süre bitince iş akdinin sona erdiğini ve belediyenin bu konuda yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

'DARBEDİLDİ İDDİASI GERÇEK DIŞI'

Belediye ayrıca, belediye binası içinde personel tarafından darbedildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. Daha önce de belediyeye iş talebiyle geldiği, TYP sürecinin sona erdiğinin kendisine anlatılması üzerine sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar vermeye teşebbüs ettiği, bu durumun güvenlik görevlilerince engellenip adli mercilere bildirildiği kaydedildi.

Bugünkü olayda da belediye personelinin ikna çabalarına rağmen intihar girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, yaralının tedavi sürecinin takip edildiği aktarıldı. Belediye, kurum hakkında “yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma” yapıldığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldığını da duyurdu.