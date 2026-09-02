Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek hakkında, bugüne kadar Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na 96 ayrı konuda suç duyurusunda bulunuldu. Son olarak 7 Ağustos’ta Savcılık Örgütlü Suçlar Bürosuna yapılan suç duyurusunda, “Melih Gökçek Suç Örgütü” denildi ve “Örgüt şeması”nın da yer aldığı öğrenildi.

Melih Gökçek’in, oğlu ve gelini tarafından Almanya’da alındığı belirtilen bina soruşturma konusu olmuştu. SÖZCÜ TV programcılarından Murat Ağırel’in belgelerle ortaya koyduğu alımla ilgili olarak savcılık tarafından şu açıklama yapılmıştı:

“Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”

“VEREMEYECEĞİM HESAP YOK”

Gazeteci Murat Ağırel de geçen pazartesi günü Ankara Adliyesi’nde haberi ile ilgili tanık olarak ifade verdi, bazı belgeler sundu. Melih Gökçek ise hakkındaki iddialar üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum.”

“ÖRGÜT ŞEMASI”NDA İLK İSİM

Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatlığını yürüten emekli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yapılan, henüz numara verilmeyen suç duyurusunda, Melih Gökçek, eşi ve iki oğlu “Suç Örgütü”nün üst düzey yöneticileri olarak gösterildi. Belediye adına yapılan şikayette suç örgütünün nasıl oluştuğu da belirtildi. Suç duyurusunda Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek, oğulları Ahmet ve Osman Gökçek, örgütü kurup, yönetmek iddiasıyla suçlanıyor.

Örgütün ayağında belediyenin bazı üst düzey bürokratları da yer alıyor. Bunlar arasında belediye genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, bazı daire başkanları, ihale komisyonunun üyeleri bulunuyor. Ayrıca belediye ve şirketlerinden yoğun ihale alan iş adamları da örgüt yapısı içinde gösterildi. İddialar arasında “Suç örgütünün” içinde siyaset, medya, spor ayakları da bulunuyor. Örneğin daha önce kurulan televizyonda, Gökçeklerin adı geçmezken, Ahmet Gökçek’in yakın arkadaşı eski bir siyasetçinin oğlu S.K.’nın adı “Emanetçi” olarak geçiyor.

AÇILMADAN, GARANTİ SÜRESİ DOLMUŞ!

Şikayet dilekçesinde örgüt şeması da çizildi. Kurulduğu öne sürülen örgütün başında Melih Gökçek yer alıyor. İhalelerle ilgili de bugüne kadar duyulmayan farklı yöntemler anlatılıyor. İşte onlardan bazıları:

Ankapark’a yüzlerce oyuncak alındı. Oyuncak alımı çok büyük bir pasta. Alımlar ilginçtir çok acele ve yoğun alınıyor. Ama bunların montajının yapılacağı zemin hazırlanmadığı için parası ödenmiş mallar gümrük deposunda bekletiliyor. Montajı yapılmadan alınanların önemli bir bölümünün parası ödeniyor. Yer teslimi yapılması gerekirken iş uzuyor ve firmaya hak edişleri ödeniyor. Ambalajı açılmadan bir çok aletin garanti süresi doluyor.

HAVA TRENİ YERDE ÇÜRÜDÜ

Ankapark için 20’şer kişilik 5 vagon alındı. Bu tren, havada raylar üzerinden gidecekti. Hava treni 2012 yılında alındı. Ancak 2022 yılına kadar ambalajları açılmadan bekletildi. Hala ambalajları açılmadan bekletilen malzemeleri de bulunuyor. Bunların tamamının garanti süresi de dolduğu gibi çalıştırılmasının da mümkün olmadığı, kamu zararı da böylelikle ortaya çıktığı suç duyurusunda vurgulandı.

İHALESİ SONRADAN YAPILDI

-Belediye şirketi ANFA Altınpark o güne kadar hiç lunapark oyuncakları almamış. Ancak, şirket yöneticilerine İtalya’ya gidip oyuncak alınması talimatı veriliyor. Bir grup İtalya’ya gidip alınacakları seçiyor. Ancak, ortada ihale yok. Ürünler geliyor, teknik şartname bu oyuncaklara göre düzenleniyor ve sonra ihalesi yapılıyor. Böylelikle alınmış oyuncağa göre ihale yapılıyor. Sadece bu olayda bile belediyenin büyük zararı oldu. Fatura fiyatı kasadan çıkarılıp, KDV’yi verip arada ki para birilerinin cebine gidiyor.

NEVİN HANIMIN VAKFI

-ANFA AItınpark istediği yeri kiraya verebiliyor. Ankara Sıhhiye otoparkının 6 katı komik bir kira bedeliyle Nevin Gökçek’in yöneticisi olduğu Sosyal Hizmetler Eğitim Vakfı’na kiraya verildi. Mavi Göl’de bulunan otopark işletmeciliği, büfe, tuvalet, 2006 yılında yıllığı 60 bin liradan hepsi 10 yıllığına kiraya veriliyor. Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Ankara Evi, Ankara Hacı Bayram Camii çevresindeki iş yerleri de 10 yıllığına Gökçek’in vakfına kiralanmıştı.

SPOR DÜNYASI VE İHALELER

Gökçek döneminde belediyenin büyük desteğiyle Osmanlıspor kuruldu. Kulübe yardım, hibe adı altında kara para sisteme sokuluyor. Oyuncu transferlerinde alım fiyatı yüksek gösteriliyor böylelikle aradaki fark birilerinin cebine gidiyor. Ayrıca Osmanlıspor kulübüne işler veriliyor. Örneğin moloz dökülme işini belediye ANFA şirketine, ANFA şirketi de N. İsimli firmaya işi bırakıyor. Suç duyurusunda bir çok işin görünmez iki-üç el tarafından ortaklaşa yürütüldüğüne de dikkat çekiliyor.

Belediye, 7 Ağustos’ta Savcılık Örgütlü Suçlar Bürosu’na başvurmasına rağmen, düne kadar bu konuda hiçbir bilgi sızmamıştı. Dün, bu konuda emekli Cumhuriyet Savcısı Avukat Nadi Türkaslan’a yaptıkları suç duyurusu konusunda sorular yöneltildi. Soruşturmaya halel gelmemesi için açıklama yapmadıklarını söyledi. Geç de olsa, Gökçek hakkında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Suç Örgütü” iddiasıyla dosya sunulduğu öğrenilmiş olduk.