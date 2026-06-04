Cengiz KARAGÖZ

CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyeye ait 33 taşınmazı daha satışa çıkardı. Satış listesinde dükkanlar, küçük sanayi arazileri ve arsalar yer aldı.

NE VAR NE YOK GİTTİ

Taşınmazların toplam muhammen bedeli 1 milyar 758 milyon 818 bin TL olarak belirlendi. Yılmaz’ın AKP’ye katılmasının ardından belediye taşınmazlarına yönelik satış kararları dikkat çekmişti. Belediye son olarak şubat ayında 27 taşınmazı satışa çıkarmış,

Ağustos 2025’te ise 30 taşınmaz için ihale süreci başlatmıştı.

Son satışlarla birlikte AKP’li Yılmaz, AKP rozeti takmasının ardından satışa çıkardığı belediye taşınmazlarının toplam değerinin yaklaşık 5 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi.