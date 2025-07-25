İddiaya göre; Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Ramazan Kömürcü, yaklaşık 5 yıl önce Ali Muslu ve Adıl Bayındır Caddelerinin kesişiminde bulunan 5 bin metrekare arsasını AKP yönetimindeki Beyşehir Belediyesi’ne babasının adını taşıyan bir park yapılması için 1 lira karşılığında hibe etti. Ancak park yapılmasına rağmen parka babası Ahmet Kömürcü’nün ismi verilmedi.

(AKP’li Belediye Başkanı Adil Bayındır)

BOYNUNDA VE KOLUNDA DARP İZLERİ OLUŞTU

Bunun üzerine Ramazan Kömürcü, 23 Temmuz 2025 tarihinde AKP’li Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile görüşmek için belediye hizmet binasına gitti. Ancak Kömürcü burada hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. AKP’li Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından makam odasına zorla alınan Kömürcü, burada darp edildi. Boynunda ve kolunda çizikler oluşan Ramazan Kömürcü, darp raporu alarak AKP’li Bayındır hakkında şikâyetçi oldu.

“BENİ ZORLA İÇERİ ALDILAR DARBETTİLER”

SÖZCÜ’ye konuşan Kömürcü şunları söyledi:

“Babamın isminin verilmesi şartıyla yaklaşık 5 bin metrekare bu arsayı belediyeye 1 TL karşılığında hibe ettim. Fakat parka babamın ismi verilmedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı ile konuşmaya gittim. Başkan parka babam Ahmet Kömürcü isminin verilmesinin ne olduğunu sordum. O da ‘ben belediye meclisine sundum ama daha onaylanmadı’ dedi. Burası 5 bin metrekareye yakın bir alan. Geçen gün yine belediye başkanına gittim ve yine park için geldiğimi söyledim. Başkan beni çok sinirli bir şekilde karşıladı. Daha sonra beni zorla içeri aldılar darp ettiler. Ben başkanın durumunu çok sağlıklı görmedim ve psikoloji bozuk. Bir belediye başkanı kapısına gelen vatandaşı darp etmez. Bunu Beyşehir halkı bilsin. Parka Ahmet Kömürcü ismi verilmeli”

“ADLİ SÜRECİ BAŞLATTIM”

Darp edilmesinin ardından Belediye Başkanı Adil Bayındır hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Kömürcü, “Adli süreci başlattım. Bunlar da reisin bana darp ettiği izler. Beni epey darp ettiler ben sadece kendimi savundum. Ben başkana ‘eğer bunu konuşarak halledemeyeceksek ben bunu hukuka başvuracağım’ dedikten sonra çok sinirlendi ve bana ‘sen kimsin, beni tehdit mi ediyorsun?’ diyerek daha sonra beni içerde darp etti” dedi.