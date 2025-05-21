31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Üsküdar, uzun yıllar sonra yeniden CHP'ye geçerken, AKP'li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP adayı Sinem Dedetaş'ın gerisinde kalmıştı.



Seçim sonrası yaptığı paylaşımlar ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ağır ithamlarda bulunan Türkmen, bugünkü paylaşımı ile belediyenin borçları nedeniyle haczedildiğini iddia etti.



'ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HACİZLİK OLDU' DEDİ, BORÇ KENDİ DÖNEMİNE AİT ÇIKTI



Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi' ifadelerini kullanırken, belediyeyi teslim ettiklerinde Üsküdar'ın İstanbul'un en az borcu olan belediyesi olduğunu öne sürdü.

Türkmen'in açıklamalarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt gecikmezken, icraya konu borcun 2022 yılında AKP'li Türkmen'in yönetiminde yapıldığı öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Haciz memurlarının belediyeye gelişi doğrudur, ancak borç 2022 yılında, yani önceki yönetim döneminde yapılmış bir sözleşmeye dayanmaktadır” denildi.



PROTOKOL YAPILDI, ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ



Belediye açıklamasında, borcun 5 milyon 400 bin TL olduğu ve ilgili firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ödemenin 4 taksitte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Ödemelerin 23 Mayıs Cuma günü başlayacağı ve hukuka uygun bir protokol imzalandığı belirtildi.

Üsküdar Belediyesi, bu ve benzeri iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan “algı çalışmaları” olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiayı ortaya atanlar, daha önce de pek çok kez karşılaştığımız gibi algı yaratma yöntemleriyle belediye yönetimimizi karalamaya çalışmaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlıların bilgisine saygıyla sunarız.”