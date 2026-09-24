Adalar Belediyesi'ndeki ikinci seçimden önce Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Durak CHP'den istifa etti. Nesimi Aday ile hakkında adli kontrol bulunan Yavuz Çiftçioğlu ise hakkındaki kısıtlılığın kaldırılması üzerine AKP lehine oylamaya katıldı.



Oylama öncesinde belediye meclisinde dengeler 7'ye 2 CHP'nin lehineydi. Ancak üç CHP'linin AKP adayına oy vermesiyle ilk turda 5-4'lük sonuç ortaya çıktı. İkinci turdaysa bir oy geçersiz sayıldı ve sonuç 4-4 olarak belirlendi. Salt çoğunluğun yeterli olacağı üçüncü tur öncesinde CHP ve YENİ Partililer seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek salonu terk etti. Böyle AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz üçüncü turu 5-0'lık sonuçla kazanarak, Adalar Belediyesi Başkanvekili oldu.





ARKA KAPIDAN KAÇTILAR



AKP adayı Kemal Türkyılmaz'a oy veren CHP'li üyeler Yavuz Çifcioğlu, İsmail Onur Balbinar, Ahmet Tanay Garip'i protesto etmek için oylamanın yapıldığı binanın önünde bekleyen kalabalık polis engeliyle karşılaştı. Polis oylamanın yapıldığı Taş Mektep önünde geniş güvenlik önlemi alırken, seçimin ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 3 CHP'li güvenlik güçlerinin koruması altında binanın arka kapısından çıktı.







