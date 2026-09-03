Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi’nin kombi tamir ve alım işlemlerine ilişkin tartışma belediye meclisine taşındı. Şehitkamil Belediyesi YENİ Parti Meclis Üyesi Ersin Atar, daha önce kamuoyuna yansıyan kombi tamir masraflarına ilişkin iddialarının Belediye Başkanı tarafından yerel basınla gerçekleştirilen toplantıda reddedildiğini belirtti. Atar, meclis toplantısında sunduğu belgelerle iddialarının arkasında olduğunu söyledi.

ATAR: BELGELERLE ORTAYA KOYDUK



Atar, Belediye Başkanı’nın kendilerinin gündeme getirdiği iddiaları kamuoyunda farklı göstermeye çalıştığını öne sürdü. Yerel basın toplantısında kombi alımı yapıldığının ve tamiri gerçekleştirilen kombi sayısının fazla olduğunun ifade edildiğini belirten Atar, meclis toplantısında ise konuya ilişkin belgeleri sunduklarını söyledi.



Atar, “Başkan, bizim olmadığımız yerde gerçekleri çarpıtarak sanki yalan söylüyormuşuz gibi bir algı oluşturdu ve bunu yerel basına servis etti. Biz de belediye meclisinde iddialarımızın doğruluğunu belgeleriyle ispatladık” dedi.





‘CEVAP VEREMEYİNCE MECLİSİ TERK ETTİ’



Atar, belgelerin ortaya konulmasının ardından Belediye Başkanı’nın meclis toplantısından ayrıldığını savundu. Başkanın toplantıyı divana bıraktığını söyleyerek salonu terk ettiğini belirten Atar, bu tutumun sorulara yanıt verilmemesi anlamına geldiğini öne sürdü.

Atar, “Ne zaman belgeleri ortaya koyduk, başkan verecek cevabı olmadığından dolayı ‘meclisi divana bıraktım’ diyerek alelacele terk etti” ifadelerini kullandı.



‘BELGESİZ KONUŞMAYIZ’



Belediye Başkanının meclisten ayrılırken yerine başkan vekilini bırakması gerektiğini savunan Atar, başkanın tutumunun hukuki açıdan da tartışılması gerektiğini ileri sürdü.



Atar, “Belediye başkanının bu tutumu bile haklılığımızı ortaya koydu. Biz asla belgesiz konuşmayız” diye konuştu.