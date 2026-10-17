Türkiye’de bankacılık sektörü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ve yasal düzenlemeler doğrultusunda müşteri hesap hareketlerini takip ediyor.

Bankalar, müşteri profiliyle uyumsuz veya şüpheli gördükleri finansal işlemlerde paranın kaynağına ilişkin resmi belge talep edebiliyor. Belirtilen yasal süre içinde bu evrakların sunulmaması durumunda ise kartlar ve hesaplar üzerinde bloke işlemi uygulanabiliyor.

DENETİMLERDE BELİRLİ BİR ALT LİMİT VAR MI?

Bankaların yasal inceleme yetkisi sadece yüksek tutarlı işlemlerle sınırlı kalmıyor.

Müşterinin beyan ettiği aylık gelir ile hesabındaki nakit akışı veya transferler arasında belirgin farklar oluştuğunda daha düşük tutarlar için de inceleme başlatılabiliyor.

Örneğin; düzenli bir geliri bulunmayan ya da asgari ücretle çalışan bir kişinin hesabına aniden yüksek tutarlı transferler gelmesi veya ardışık ATM yatırımları riskli işlem olarak değerlendirilebiliyor.

BANKALAR TARAFINDAN KABUL EDİLEN BELGELER

Bankanın işlemlerin kaynağına dair açıklama istemesi halinde ibraz edilebilecek temel resmi evraklar şunlardır:

Maaş ve Gelirler: Güncel maaş bordrosu, SGK dökümü veya vergi beyannamesi.

Varlık Satışları: Tapu, araç satış sözleşmesi ve paranın tahsilat dekontları.

Ticari Faaliyetler: Vergi levhası, bilanço, gelir tablosu ve ilgili faturalar.

Miras ve Birikim: Veraset ilamı, intikal vergisi belgeleri veya geriye dönük hesap özetleri.

BELGE SUNULMAZSA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR?

Yasal yollardan elde edilen parayı hesaba yatırmak veya transfer etmek bir ihlal oluşturmaz. Ancak bankanın mevzuat gereği başlattığı bilgi ve belge talebinin yanıtsız bırakılması durumunda finans kuruluşları öncelikle işlemi askıya alabiliyor.

Belge sunulmaması halinde kredi kartı ve banka hesapları geçici olarak bloke edilebildiği gibi, durumun devamı halinde bankacılık ilişkisi tek taraflı feshedilerek yetkili kamu kurumlarına bildirim yapılabiliyor.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, standart dışı ve yüksek tutarlı finansal transferler öncesinde paranın kaynağını kanıtlayan belgelerin hazır bulundurulmasını öneriyor.

İşlem öncesinde çalışılan bankanın müşteri temsilcisiyle iletişime geçilerek güncel prosedürler hakkında bilgi alınması, olası bloke süreçlerinin ve mağduriyetlerin önüne geçiyor.