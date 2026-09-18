Türkiye, Çin’den ithal edilen bazı otomobillere ek vergiler ve bazı ithalat şartları uygulamaya başladı. Çin ise bu uygulamaların ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunarak konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdı. DTÖ paneli, Türkiye’nin bazı uygulamalarının örgütün kurallarına uygun olmadığı yönünde karar verdi.

ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Çin Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada DTÖ kararına dikkat çekerek Türkiye’nin kurallara aykırı olduğu belirlenen uygulamalarını düzeltmesini istedi. Çin ayrıca söz konusu ek vergilerin iki ülke arasındaki ticarete zarar verdiğini savundu.

"KAMUOYUNDAN GİZLENDİ"

YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz, Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasını paylaşarak Türkiye’de kamuoyunun bu gelişme hakkında bilgilendirilmediğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, açıklamanın AKP iktidarı tarafından gizlendiğini iddia etti.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle: