Türkiye, Çin’den ithal edilen bazı otomobillere ek vergiler ve bazı ithalat şartları uygulamaya başladı. Çin ise bu uygulamaların ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunarak konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdı. DTÖ paneli, Türkiye’nin bazı uygulamalarının örgütün kurallarına uygun olmadığı yönünde karar verdi.
ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI
Çin Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada DTÖ kararına dikkat çekerek Türkiye’nin kurallara aykırı olduğu belirlenen uygulamalarını düzeltmesini istedi. Çin ayrıca söz konusu ek vergilerin iki ülke arasındaki ticarete zarar verdiğini savundu.
"KAMUOYUNDAN GİZLENDİ"
YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz, Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasını paylaşarak Türkiye’de kamuoyunun bu gelişme hakkında bilgilendirilmediğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, açıklamanın AKP iktidarı tarafından gizlendiğini iddia etti.
Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:
AKP’nin gizlediği Çin’in resmi açıklamasını paylaşıyorum! AKP’nin, BYD dışındaki Çin menşeili otomobillere koyduğu ek vergi nedeniyle kaybettiği davanın ardından, kuyruğu dik tutmaya çalışsa da; Çin Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak 28 Temmuz 2026 tarihinde aşağıdaki resmi açıklama yapıldı.
‘’Panel, Çin’in iddialarını haklı bularak, Türkiye’nin dava konusu tedbirlerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Çin olarak bu kararı memnuniyetle karşılaşıyoruz. Türkiye, bu ek gümrük vergileriyle çok taraflı ticaret kuralları ihlal etmiş, ticari ilişkilere ciddi zarar vermiştir. Çin, Türkiye’yi DTÖ panelinin kararına saygı göstermeye, somut adımlar atmaya ve kurallara aykırı tedbirleri en kısa sürede düzeltmeye çağırmaktadır’’ diyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ve ilgili Bakan yardımcısı Mustafa Tuzcu’ya sesleniyorum! Ülkemizi düşürdüğünüz duruma bakın! Bu işi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Derhal istifa edin!