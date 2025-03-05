İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.



Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı buldu.

Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşya incelenmek üzere emniyete götürüldü..

MONTU BİRİ Mİ BIRAKTI?

TV porgramına katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanıldığı belirtti. Canlı yayına katılan aile, dünkü yayından sonra eşyaların bulunduğunu öne sürerken montu birinin bıraktığından şüphelendiklerini dile getirdi.

Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırırken Sezer Gürel, iş nedeniyle eşiyle aralarının kötü olduğunu, eşinin ormana kendisini de çağırdığını ancak gitmediği aktardı.

Bölgede kan izine benzer bir yapının da bulunduğu ifade edildi.

Gölette aranmasının nedeni ise görgü tanığının Ece Gürel'in kaybolduğu gün bir köpeğin gölete girdiğini görmesi. Ancak Ece Gürel'in montu ve göl arasında mesafe bulunduğu öğrenildi.

MESAJLARI VE EVDEN ÇIKTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi.

Öte yandan Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıkması yer alıyor.

İŞ YERİNDE SIKINTI YAŞAMIŞ

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Sezer Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.