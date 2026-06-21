Belgrad Ormanı’ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüphelileri takibe alan ekipler, yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Alışveriş sırasında suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin bağlantılı olduğu adreslerde arama yapan polis ekipleri, evin kiler bölümünde kapı arkasına gizlenmiş paketler halinde 508 gram, 109 gram, 22,80 gram ve 15 parça halinde 35,51 gram olmak üzere toplam 675,31 gram marihuana ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu öğrenildi.

Aramalarda ayrıca 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler bulundu.

Operasyonda Can Ö. (31), eşi Kübra Ö. (28), Gökhan Y. (36) ve Behide K. (75) gözaltına alındı. Şüphelilerden Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.’nin birer suç kaydı olduğu belirlendi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Y. ile Can Ö. tutuklanırken, Kübra Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.