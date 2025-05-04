Rusya'nın denetim kurumu Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, Türkiye çıkışlı sevkiyatlarda fitosaniter kurallara (yani bitki sağlığına yönelik düzenlemelere) uyumsuzlukların belirgin şekilde arttığı bildirildi. Kurum, Rusya'ya ürün gönderen Türk ihracatçıların daha özenle seçilmesi gerektiğini vurgularken, ithalatçılara da daha titiz kontrol çağrısı yaptı.

Açıklamaya göre ihlaller, sadece mevzuat ihlaliyle de sınırlı değil. Aynı zamanda hijyen standartlarının da ciddi biçimde çiğnendiğine işaret ediyor.

PESTİSİT LİMİTİ 25 KAT AŞILDI

Turkrus kaynaklı bilgilere göre denetimler sırasında en çok sorun yaşanan ürünler sırasıyla üzüm (yüzde 23.42), kabak (yüzde 21.28), kiraz (yüzde 15.51) ve elma (yüzde 11.59) oldu. Bazı partilerde, pestisit kalıntısı seviyesinin izin verilen sınırın 25 katına kadar çıktığı tespit edildi. Üzüm ve kabakta ise doğrudan hijyen ihlallerine rastlandı.

TÜRKİYE HALA EN BÜYÜK TEDARİKÇİ

Türkiye'den Rusya'ya her yıl yaklaşık 1.2 ila 1.5 milyon ton meyve ve sebze gönderiliyor. Bu da Türkiye'yi, Rusya'nın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 13'ünü karşılayan birincil tedarikçi konumuna getiriyor. Rusya'nın Türkiye'den en fazla ithal ettiği ürünlerin başında narenciye; üzüm, nar, kiraz, kabak, domates, biber, elma ve patlıcan geliyor.