Kız arkadaşının rutin kontrolü sırasında hastanede bulunduğu esnada kendisine de check-up yapılan Bülent Şakrak’ın, yapılan sanal anjiyo ve ardından gerçek anjiyo sonucunda kalp damarında yüksek oranda tıkanıklık tespit edildi. Başarılı geçen müdahalenin ardından oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

Bülent Şakrak, hastaneye geliş sürecinin tamamen tesadüf olduğunu belirtti. Kız arkadaşının rutin kontrolleri için hastanede bulunduğu sırada kendisine de check-up yapıldığını ifade eden oyuncu, herhangi bir şikâyetinin olmadığını vurguladı.

Efor testinde 12 dakika koştuğunu, EKG ve ekokardiyografi dahil tüm ilk tetkiklerin normal çıktığını söyleyen Şakrak, riskin ancak ileri görüntüleme ile ortaya çıktığını dile getirdi.

SANAL ANJİYODA KRİTİK BULGU

Gel Konuşalım programında Ece Erken konuya değindi. Doktorunun önerisiyle yapılan sanal anjiyo sonucunda kalp damarında ciddi bir tıkanıklık tespit edildi. Şakrak, sonuçlara ilişkin olarak, “Sanal anjiyoda yüzde 70 küsur bir tıkanıklık çıktı. Ardından yapılan gerçek anjiyoda bu oranın yüzde 90’ın üzerinde olduğu görüldü” ifadelerini kullandı.

Durumun ciddiyeti üzerine hızlı bir müdahale kararı alındı.

''ŞİKAYETİ YOKTU AMA HAYATİ RİSKİ VARDI''

Doktorların müdahale gerektiğini belirttiğini aktaran Şakrak, hiçbir belirti yaşamamasına rağmen durumun hayati risk taşıdığının altını çizdi.

Oyuncu, doktorunun “Bu hayati bir durum, şikâyet olmasa da müdahale edilmesi gerekir” uyarısının ardından sürecin hızla ilerlediğini söyledi.

STENT TAKILDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Ertesi gün yapılan işlemle damarına stent takılan 48 yaşındaki oyuncu, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bülent Şakrak, son durumunu “Artık stentliyim, ama iyiyim” sözleriyle paylaştı.